Канадский турист вырвал флоридца из зубов аллигатора

Лейкленд, США, , 05:56 — REGNUM Турист из Канады спас пожилого жителя американского штата Флорида от нападения аллигатора, сообщает телеканал CTV.

Сообщается, что житель Канады Скотт Пирсон со своей супругой поехал в Лейкленд (штат Флорида, США), чтобы навестить своих родителей в доме престарелых. В понедельник, 3 декабря, супружеская пара вышла на прогулку, однако заметила нечто странное недалеко от озера. Пирсон обнаружил, что трехметровый аллигатор напал на 85-летнего мужчину.

Они побежали вытаскивать мужчину из зубов рептилии, в то время как очевидцы инцидента вызывали службу спасения. К счастью, супругам Пирсон удалось вызволить ногу из зубов аллигатора и оказать ему первую помощь до прибытия спасателей. Как отметила полиция, пожилой мужчина серьезных травм не получил, однако был госпитализирован из предосторожности.

Аллигатора осмотрели представители флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы через день после происшествия. Они обнаружили в зубах у рептилии кроссовок, который затем выловили из озера.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря сотрудники флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы обнаружили у аллигатора в озере Лейкленда кроссовок в зубах, с которым, как сообщило AP, рептилия проходила более одного дня.

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