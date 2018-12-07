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Флоридец после собеседования в магазине своровал кроссовки

Происшествия

На работу его не приняли

Орландо, США, 7 декабря 2018, 05:34 — REGNUM  Житель Спринг-Хилл (штат Флорида, США) был арестован после попытки воровства в магазине, в котором ранее проходил собеседование по приему на работу, сообщает телеканал Fox 13.

Сообщается, что Доминик Бридлав пришел в магазин и отправился в отдел кадров, чтобы пройти собеседование на работу. После собеседования Бридлав заглянул в обувной отдел, где нашел пару кроссовок без штрих-кода. Он пошел в машину, чтобы взять пакет с логотипом магазина и вернулся в обувной отдел.

Работник службы безопасности сообщил, что Бридлав с парой кроссовок отправился в отдел обслуживания клиентов и попытался поменять ворованную обувь на другую пару. После этого его арестовали по подозрению в воровстве. Работу Бридлав, как отмечает шериф полиции, так и не получил.

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Происшествия в США
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