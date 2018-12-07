Мужчина с топором устроил погром в книжном магазине Петербурга

Санкт-Петербург, , 04:08 — REGNUM Мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.

Очевидцы сообщают, что мужчина пришел на встречу с издателем комиксов. Однако не встретив издателя, он достал топор и начал громить полки магазина. Работники магазина отреагировали на происшествие ироничной записью на официальной странице в соцсети:

«Наконец-то, а то одни обещания. Нападение прошло познавательно и задорно».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на Ямале мужчина пришел в городскую больницу с топором, чтобы выяснить у главного врача диагноз своей жены. Отмечается, что супруга «мужчины с топором» долгое время ходит в поликлинику и сдает анализы, но врачи никак не могут поставить ей четкий диагноз. Это и побудило мужчину прийти к главному врачу для разбирательств. Отмечается, что мужчина вел себя адекватно, никому не угрожал.

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