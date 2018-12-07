Пятница, 7 Декабря 2018 года
04:57:41 МСК

Мужчина с топором устроил погром в книжном магазине Петербурга

Происшествия

Пострадали лишь книжные полки

Мужчина с топором устроил погром в книжном магазине Петербурга
Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания
С топором

Санкт-Петербург, 7 декабря 2018, 04:08 — REGNUM  Мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.

Очевидцы сообщают, что мужчина пришел на встречу с издателем комиксов. Однако не встретив издателя, он достал топор и начал громить полки магазина. Работники магазина отреагировали на происшествие ироничной записью на официальной странице в соцсети:

«Наконец-то, а то одни обещания. Нападение прошло познавательно и задорно».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на Ямале мужчина пришел в городскую больницу с топором, чтобы выяснить у главного врача диагноз своей жены. Отмечается, что супруга «мужчины с топором» долгое время ходит в поликлинику и сдает анализы, но врачи никак не могут поставить ей четкий диагноз. Это и побудило мужчину прийти к главному врачу для разбирательств. Отмечается, что мужчина вел себя адекватно, никому не угрожал.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале мужчина схватился за топор, чтобы выяснить диагноз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с невменяемыми людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить