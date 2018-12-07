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Двухэтажный автобус столкнулся с иномаркой в Петербурге

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Санкт-Петербург, 7 декабря 2018, 03:21 — REGNUM  Двухэтажный туристический автобус столкнулся с автомобилем Porsche на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГИБДД Северной столицы.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия оказалось ограниченным движение в обе стороны на Дворцовой набережной. Очевидцы сообщают, что при столкновении автомобиль Porsche получил сильные повреждения. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время ГИБДД выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Ярославской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Сообщается, что авария произошла на трассе в Гаврилов-Ямском районе. В результате аварии были пострадавшие, однако точное их число не называется.

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Дорожно-транспортные происшествия
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