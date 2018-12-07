Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»

Лондон, , 02:40 — REGNUM Управление по расследованию авиапроисшествий Великобритании выяснило причину крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха.

По данным управления, пилот вертолета потерял управления из-за технической неисправности трансмиссии рулевого винта. В настоящее время следователи пытаются выяснить причину поломки трансмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября вертолет, принадлежащий владельцу английского футбольного клуба «Лестер Сити», разбился возле стадиона Кинг Пауэр из-за технической неисправности. На видеокадрах, опубликованных после катастрофы, видно, что вертолет взлетает с поля стадиона, а затем начинает стремительно падать.

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