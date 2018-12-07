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В Орловской области на пожаре пострадал человек

Происшествия

Пожар вспыхнул в деревне Черкаской

Орел, 7 декабря 2018, 01:37 — REGNUM  Один человек пострадал в результате пожара в частном доме в деревне Черкаской (Кромской район, Орловская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар вспыхнул 6 декабря в 19:43 мск. На место ЧП выехали огнеборцы Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона.

«Возгорание жилого дома. Пострадал один человек», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 6 декабря в деревне Дубовая Роща Орловского района на пожаре в многоквартирном доме погибли пожилая женщина и ребенок пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области на пожаре погибли женщина с ребенком

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Пожары в жилых домах
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