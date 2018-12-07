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В Орловской области на пожаре погибли женщина с ребенком

Происшествия

Расследуется уголовное дело

Орел, 7 декабря 2018, 01:29 — REGNUM  Два человека погибли в результате пожара в деревне Дубовая Роща (Орловская область), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Пожар произошел 6 декабря в многоквартирном трехэтажном жилом доме на улице Цветочной.

«В результате пожара погибли два человека: пожилая женщина и пятилетний ребенок», — сообщили в СКР.

По факту случившегося расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Напомним, пожар в Дубовой Роще вспыхнул 6 декабря в 11:19 (время местное).

Читайте развитие сюжета: В Орловской области на пожаре пострадал человек

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Пожары в жилых домах
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