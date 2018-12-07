В Анапе потушили крупный пожар в частном секторе

Анапа, Краснодарский край, , 01:08 — REGNUM Крупный пожар потушен в частном секторе города Анапы (Краснодарский край), сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 00:24 (время местное) ликвидация пожара», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, пожар вспыхнул в одном из частных домов в Анапе на улице Терской вечером 6 декабря. Затем огонь распространился еще на два дома. В 22:58 (время местное) пламя удалось локализовать на площади 700 кв. метров.

В борьбе с огнем участвовали 75 человек и 23 единицы техники. На месте ЧП работали три звена газодымозащитной службы.

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