В Анапе потушили крупный пожар в частном секторе

Анапа, Краснодарский край, 7 декабря 2018, 01:08 — REGNUM Крупный пожар потушен в частном секторе города Анапы (Краснодарский край), сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
«В 00:24 (время местное) ликвидация пожара», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, пожар вспыхнул в одном из частных домов в Анапе на улице Терской вечером 6 декабря. Затем огонь распространился еще на два дома. В 22:58 (время местное) пламя удалось локализовать на площади 700 кв. метров.
В борьбе с огнем участвовали 75 человек и 23 единицы техники. На месте ЧП работали три звена газодымозащитной службы.
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