Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета

Москва, , 00:58 — REGNUM Российский певец Александр Розенбаум оказал первую медицинскую помощь пассажирке самолета, написал крымский журналист Константин Кнырик в Facebook.

https://www.facebook.com/konstantin.knyrik/posts/203981217177551

Как рассказал Кнырик, женщине стало плохо в самолете рейса Москва — Симферополь, вылетевшем в 16:55 из «Шереметьево». О том, что нужен врач, объявил бортпроводник.

«В эконом-классе врача не оказалось, а из бизнеса как ни в чем не бывало выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей — Александр Яковлевич Розенбаум», — написал Кнырик.

По словам журналиста, Розенбаум сделал пассажирке искусственное дыхание. Самолет благополучно приземлился в Симферополе, и пассажирку передали на руки врачам.

«Настоящий человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку», — добавил Кнырик.

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