Пятница, 7 Декабря 2018 года
01:31:02 МСК

В Анапе локализован крупный пожар

Происшествия

Горят три дома

Анапа, Краснодарский край, 7 декабря 2018, 00:39 — REGNUM  Пожар, начавшийся вечером 6 декабря в городе Анапе (Краснодарский край), локализован на площади 700 кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 22:21 (время местное) локализация пожара на площади 700 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 75 человек (44 — от МЧС РФ), задействовано 23 единицы техники.

Напомним, пожар в частном секторе в Анапе начался 6 декабря в 20:08 (время местное). Загорелся двухэтажный дом на улице Терской. Несмотря на работу пожарных, пламя распространилось еще на два дома.

Читайте развитие сюжета: В Анапе потушили крупный пожар в частном секторе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить