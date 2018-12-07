В Анапе локализован крупный пожар

Анапа, Краснодарский край, , 00:39 — REGNUM Пожар, начавшийся вечером 6 декабря в городе Анапе (Краснодарский край), локализован на площади 700 кв. метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 22:21 (время местное) локализация пожара на площади 700 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 75 человек (44 — от МЧС РФ), задействовано 23 единицы техники.

Напомним, пожар в частном секторе в Анапе начался 6 декабря в 20:08 (время местное). Загорелся двухэтажный дом на улице Терской. Несмотря на работу пожарных, пламя распространилось еще на два дома.

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