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Посольство выясняет обстоятельства смерти гражданина РФ в больнице Флориды

Происшествия

Российский гражданин, арестованный в 2017 году за незаконное пребывание на территории США, скончался в медицинском учреждении в Джексонвилле

Вашингтон, 6 декабря 2018, 23:29 — REGNUM  Посольство России в США выясняет обстоятельства и причины смерти, предположительно, российского гражданина в больнице американского города Джексонвилл во Флориде. Об этом сообщается 6 декабря на странице посольства в Facebook.

«В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) сообщила, что 56-летний гражданин России Герман В. скончался 30 ноября в медицинском центре Джексонвилля.

Сообщалось, что мужчина в 2017 году мужчина был заключён под стражу из-за истечения срока действия неиммиграционной визы и ожидал высылки из Соединенных Штатов.

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Происшествия с гражданами России за границей
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