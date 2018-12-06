Маршрутка и грузовик столкнулись под Ярославлем, есть жертвы и пострадавшие

Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 21:59 — REGNUM ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло вечером 6 декабря в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как уточняется, авария произошла около 19:25 на трассе в Гаврилов-Ямском районе. Столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус «Форд Транзит».

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество не называется.

Местное издание 76.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате лобового столкновения в микроавтобусе погибли два человека, ещё семеро доставлены в больницу с различными травмами.

В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.