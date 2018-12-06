Число пострадавших от взрыва завода в Доминикане достигло 66 человек

Санто-Доминго, , 20:49 — REGNUM Число жертв взрыва на заводе пластмасс в Доминиканской Республике достигло четырех человек, 6 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению властей Санто-Доминго, число пострадавших от взрыва достигло 66 человек, причем пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Руководство химического предприятия Polyplas также назвало причину взрыва 5 декабря — это утечка газа.

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