Полиция сняла с авиарейса Новосибирск — Москва троих дебоширов

Новосибирск, 6 декабря 2018, 20:30 — REGNUM Полиция задержала троих пассажиров в новосибирском аэропорту «Толмачево», устроивших дебош на борту самолёта, вылетавшего в Москву. Об этом сообщила 6 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения не выполняли распоряжения экипажа и мешали другим пассажирам, препятствую вылету.
Поднявшиеся на борт сотрудники полиции задержали хулиганов и доставили их в дежурное отделение. После прохождения медэкспертизы на всех троих были составлены протоколы, затем материалы были переданы в суд Новосибирской области.
Сообщается, что из-за инцидента авиалайнер вылетел в пункт назначения с задержкой на один час.
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