Четверг, 6 Декабря 2018 года
20:51:34 МСК

Полиция сняла с авиарейса Новосибирск — Москва троих дебоширов

Происшествия

Из-за инцидента на борту вылет самолёта задержался на час

Полиция сняла с авиарейса Новосибирск — Москва троих дебоширов
StelaDi
Пассажир самолета

Новосибирск, 6 декабря 2018, 20:30 — REGNUM  Полиция задержала троих пассажиров в новосибирском аэропорту «Толмачево», устроивших дебош на борту самолёта, вылетавшего в Москву. Об этом сообщила 6 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения не выполняли распоряжения экипажа и мешали другим пассажирам, препятствую вылету.

Поднявшиеся на борт сотрудники полиции задержали хулиганов и доставили их в дежурное отделение. После прохождения медэкспертизы на всех троих были составлены протоколы, затем материалы были переданы в суд Новосибирской области.

Сообщается, что из-за инцидента авиалайнер вылетел в пункт назначения с задержкой на один час.

Читайте также: Пассажир был снят с рейса в аэропорту «Домодедово» за пьяный дебош

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить