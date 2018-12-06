На калужских сельхозземлях разместили экологически опасные отходы

Калуга, , 19:59 — REGNUM Прокуратурой Калужской области взято на контроль расследование уголовного дела о незаконном размещении экологически опасных отходов на землях сельскохозяйственного назначения Малоярославекого района, сообщила 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник облпрокурора Искрина Лепёхина.

По её словам, сотрудниками областного управления ФСБ России совместно с региональным управлением Россельхознадзора был выявлен факт противоправного размещения отходов производства и потребления I—IV классов опасности на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи деревни Ерденево Малоярославецкого района.

Проверкой определен предварительный размер вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления, который составил почти 50 млн рублей.

Отделением дознания ОМВД России по Малоярославецкому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации («Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству»). В ближайшее время, после окончания соответствующих исследований, будет решен вопрос о наличии признаков экологических преступлений.

«За последнее время это уже третье уголовное дело, возбужденное по фактам размещения отходов производства и потребления на различных земельных участках Малоярославецкого района из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также земель промышленности. Ранее возбужденные уголовные дела объединены в одно производство и поручены следователям областного аппарата УМВД России по Калужской области под надзором прокуратуры», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области порядка 300 кв. метров почвы оказались загрязнены в результате размещения 38 емкостей, содержащих промышленные отходы второго и третьего классов опасности. Клапаны емкостей оказались открытыми, и опасные вещества попали на землю. Экологическое преступление произошло на двух земельных участках по соседству с садовым товариществом «Дубрава» деревни Ерденево и улицы Лесная села Маклино Малоярославецкого района.

Ранее в окрестностях калужской деревни Тучнево были обнаружены токсические промышленные отходы первого класса опасности, содержащие серную кислоту и тяжелые нефтепродукты. Ими было загрязнено более 120 кв. м земли, а также русло ручья, впадающего в реку Угра.

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