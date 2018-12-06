Четверг, 6 Декабря 2018 года
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ВСУ разрушили жилой дом в ЛНР

Происшествия

Здание полностью сгорело

ВСУ разрушили жилой дом в ЛНР
© ИА Красная Весна
После обстрела

Луганск, 6 декабря 2018, 20:14 — REGNUM  В результате обстрела населённого пункта Золотое-5 был уничтожен жилой дом, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 6 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Жители дома успели укрыться в подвале у соседей и лишь благодаря счастливой случайности обошлось без жертв.

Вооружённые формирования Украины вели огонь из гранатомётов разных типов со стороны подконтрольного Украине посёлка Золотое-4.

«Сейчас представители совместного центра по контролю и координации (СЦКК) собирают доказательства преступных действий вооружённых сил Украины. В очередной раз призываю мировую общественность обратить на данный факт внимание, поскольку страдают мирные граждане, никаких военнослужащих в данном населённом пункте нет», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

В народной милиции отметили, что для жителей Золотого-5 украинские обстрелы являются привычным явлением — ВСУ регулярно бьют по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ пять раз открывали огонь по территории ЛНР, применяя миномёты, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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Киевские силовики продолжают регулярно нарушать Минские договорённости, направленные на урегулирование конфликта между Украиной и Донбассом.

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Война в Донбассе
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