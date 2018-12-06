Под Калугой в дачном доме на пожаре сгорел неизвестный мужчина

Медынь, Калужская область, , 18:54 — REGNUM В Калужской области 6 декабря 2018 года около семи часов утра в деревне Пушкино Медынского района при тушении пожара в одноэтажном доме было обнаружено тело мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

По предварительным данным, хозяева использовали данный дом как дачный, и последний раз были в нём в октябре 2018 года. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

В ходе проверки выясняются причина пожара, а также наличие или отсутствие признаков криминальной смерти на теле погибшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на пожаре в жилом многоквартирном доме погибли мужчина и женщина. Возгорание произошло 1 декабря 2018 года около четырех часов утра в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома в Боровске.

По версии следствия, от запаха гари проснулись соседи погибших, которые пытались попасть в квартиру, но не смогли, так как дверь была закрыта изнутри.

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