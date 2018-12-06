Четверг, 6 Декабря 2018 года
16:21:41 МСК

Смоленский суд арестовал начальника миграционного управления УМВД

Происшествия

Также под стражу отправлен его заместитель

Смоленск, 6 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Смоленской области, его заместитель и еще один житель региона арестованы по решению суда 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, об аресте высокопоставленных сотрудников полиции стало известно 4 декабря. В отношении них, а также еще одного местного жителя, возбуждены уголовные дела. Преступление выявлено в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудников региональный управлений ФСБ и МВД России.

По версии следствия в феврале — июле текущего года подозреваемые, в интересах третьего лица, внесли ложные данные о наличии у граждан иностранных государств достаточных знаний для признания их носителями русского языка в документы, на основании которых иностранцам позже было предоставлено гражданство РФ. По неофициальным данным, речь может идти о десятках незаконно выданных документов. 6 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте всех троих фигурантов дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже был задержан по подозрению в получении крупной взятки, а затем отправлен под арест замначальника следственной части ГУ МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смоленске задержан начальник управления по вопросам миграции УМВД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить