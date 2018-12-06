Смоленский суд арестовал начальника миграционного управления УМВД

Смоленск, , 15:57 — REGNUM Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Смоленской области, его заместитель и еще один житель региона арестованы по решению суда 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, об аресте высокопоставленных сотрудников полиции стало известно 4 декабря. В отношении них, а также еще одного местного жителя, возбуждены уголовные дела. Преступление выявлено в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудников региональный управлений ФСБ и МВД России.

По версии следствия в феврале — июле текущего года подозреваемые, в интересах третьего лица, внесли ложные данные о наличии у граждан иностранных государств достаточных знаний для признания их носителями русского языка в документы, на основании которых иностранцам позже было предоставлено гражданство РФ. По неофициальным данным, речь может идти о десятках незаконно выданных документов. 6 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте всех троих фигурантов дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже был задержан по подозрению в получении крупной взятки, а затем отправлен под арест замначальника следственной части ГУ МВД.

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