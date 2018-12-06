СК Москвы возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе Жулебино

Москва, , 16:17 — REGNUM Главное управление СК РФ по городу Москве возбуждило уголовное дело по факту инцидента в одной из школ на юго-востоке столиц, где ученик пронес на территорию школы нож и высказывал намерения причинить себе телесные повреждения. Об этом сообщил официальный сайт ведомства 6 декабря.

«По указанию и.о. руководителя Главного управления Андрея Стрижова на месте происшествия работают опытные следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка, совершить данные действия. По его указанию на предмет халатности будут проверены должностные лица общего образовательного учреждения и иных компетентных органов. Также следователи проверят условия жизни юноши», — сообщили в СКР по Москве.

Ученику оказывается психологическая помощь, также поднимается вопрос о его госпитализации. Расследование и проведение необходимых следственных действий продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в образовательном учреждении работают следователи, выясняются обстоятельства инцидента, опрашиваются сотрудники и руководство школы.

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