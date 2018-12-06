Землетрясение в Индонезии не помешало проведению форума на Бали

Денпасар, Индонезия, , 15:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера, произошедшее вблизи индонезийского города Матарам, ощущалось на острове Бали, но не помешало деятельности 11-го Балийского демократического форума, который стартовал 6 декабря 2018 года, сообщает Antaranews.

«Вибрация ощущалась всего несколько секунд», — заявил посол Швейцарии в Индонезии Курт Кунц, присутствующий на открытии демократического форума на острове Бали.

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Сообщается, что администрация здания, в котором проходил форум, провела инструктаж по безопасности, чтобы в случае стихийного бедствия члены делегации знали куда проходить в случае эвакуации и сохраняли спокойствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения находился в 5 км от города Матарам на острове Ломбок, расположенном примерно в 100 км от Бали.

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