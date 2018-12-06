Украинские солдаты ограбили поселковый магазин в Донбассе

Донецк, , 15:20 — REGNUM Украинские боевики ограбили магазин в пгт Троицкое, угрожая продавцу оружием, заявил начальник пресс-службы управления Народной силиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, налет был совершен на продуктовый магазин поселка. Трое военнослужащих из 72-й бригады ВСУ с оружием зашли в магазин, но вместо того, чтобы купить нужные продукты, они решили просто его ограбить. В результате, угрожая оружием, солдаты забрали продукты и алкоголь на сумму более 3 тыс. гривен ($107,2) .

Осадчий добавил, что командование ВСУ уже отдало приказ ограничить перемещение военнослужащих с оружием, так как они регулярно угрожают им местным жителям.

Напомним, низкая дисциплина в украинской армии приводит к частым случаям мародерства, грабежей и дезертирства среди солдат.