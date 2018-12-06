Четверг, 6 Декабря 2018 года
16:24:11 МСК

В Танзании стена здания обрушилась на школьников, есть жертвы

Происшествия

Два ученика школы в районе Темеке, Дар-эс-Салам, погибли после того, как на них обрушилась стена школьного ограждения

Дар-эс-Салам, Танзания, 6 декабря 2018, 15:03 — REGNUM  Стена обрушилась на учеников начальной школы в Тетемке, когда они занимались своими обычными делами. Двое из них погибли, еще трое пострадали, сообщает EAtv.

Глава полиции по району Тетемке Эндрю Масатья подтвердил произошедшее утром 6 декабря 2018 года.

«Двое учеников действительно погибли, а трое получили ранения. Один из них скончался по дороге в больницу, а другой в отделении реанимации,» — сообщает Масатья.

Он добавил, что трое раненых находятся в больнице района Тетемке, и их жизни сейчас ничего не угрожает.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить