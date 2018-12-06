В Танзании стена здания обрушилась на школьников, есть жертвы

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:03 — REGNUM Стена обрушилась на учеников начальной школы в Тетемке, когда они занимались своими обычными делами. Двое из них погибли, еще трое пострадали, сообщает EAtv.

Глава полиции по району Тетемке Эндрю Масатья подтвердил произошедшее утром 6 декабря 2018 года.

«Двое учеников действительно погибли, а трое получили ранения. Один из них скончался по дороге в больницу, а другой в отделении реанимации,» — сообщает Масатья.

Он добавил, что трое раненых находятся в больнице района Тетемке, и их жизни сейчас ничего не угрожает.