В Бурятии спасателям пришлось вызволять автомобили из снежного плена

Улан-Удэ, , 14:54 — REGNUM В Бурятии в районе населённого пункта Максимиха Баргузинского района из-за сильного снегопада 6 декабря образовались снежные заносы на участке трассы Р438 Улан-Удэ — Курумкан (с 230 по 254 км). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.

В результате в снежном плену оказались девять автомобилей. На место прибыли спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда на автомобиле УАЗ и вездеходе «Трекол». Также к работе подключились работники дорожной службы «Бурятрегионавтодор» и сотрудники ГИБДД.

Спасатели помогли извлечь девять застрявших автомобилей, в которых находились 20 человек, в том числе четверо детей. Людей согрели и напоили чаем. Дорожные службы очистили дорожное полотно, а сотрудники ГИБДД организовали движение.

«В настоящее время движение осуществляется в обоих направлениях, ограничение движения не вводилось», — говорится в сообщении ведомства.

Всего к работе привлекалось 11 человек и семь единиц техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о куда более масштабном происшествии поступило 1 декабря из Краснодарского края. Из-за непогоды и сильных метелей там оказались заблокированными более 700 автомобилей. В специальных пунктах обогрева находились около 250 человек, в том числе почти 90 детей.

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