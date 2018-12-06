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ДНР: в Донбассе по неосторожности погиб очередной солдат ВСУ

Происшествия

Солдат употреблял наркотические вещества

Донецк, 6 декабря 2018, 14:55 — REGNUM  Украинский военнослужащий получил небоевое смертельное ранение, находясь в состоянии наркотического опьянения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 14-й механизированной бригаде ВСУ. Осадчий подчеркнул, что командир бригады скрывает произошедшее от вышестоящего руководства.

Напомним, в Донбассе украинские солдаты часто дезертируют, совершают самоубийства и получают ранения вне боя из-за низкого уровня дисциплины. Военнослужащие нередко употребляют алкоголь и наркотические вещества, даже находясь на боевом посту.

Причиной низкой дисциплины являются плохие условия службы, низкая заработная плата или же ее отсутствие, а также постоянное психологическое давление со стороны командиров и сослуживцев.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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