ДНР: в Донбассе по неосторожности погиб очередной солдат ВСУ

Донецк, , 14:55 — REGNUM Украинский военнослужащий получил небоевое смертельное ранение, находясь в состоянии наркотического опьянения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 6 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 14-й механизированной бригаде ВСУ. Осадчий подчеркнул, что командир бригады скрывает произошедшее от вышестоящего руководства.

Напомним, в Донбассе украинские солдаты часто дезертируют, совершают самоубийства и получают ранения вне боя из-за низкого уровня дисциплины. Военнослужащие нередко употребляют алкоголь и наркотические вещества, даже находясь на боевом посту.

Причиной низкой дисциплины являются плохие условия службы, низкая заработная плата или же ее отсутствие, а также постоянное психологическое давление со стороны командиров и сослуживцев.