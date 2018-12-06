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На Филиппинах задержали католического священника, сбежавшего из США

Происшествия

Американский священник сбежал из США 37 лет назад после обвинений в преступлениях, носящих сексуальный характер

Манила, 6 декабря 2018, 14:38 — REGNUM  Филиппинские правоохранительные органы задержали 77-летнего американского католического священника, сообщает Sindonews.

Священник по имени Кеннет Бернард Хендрикс сбежал из США после обвинений в преступлениях, носящих сексуальный характер.

Филиппинский иммиграционный орган заявил 6 декабря 2018 года, что священник будет депортирован в США. Известно, что священника задержали на окраине филиппинского города Навал, где он работал в местной церкви на протяжении 37 лет.

Посольство США и католическая епархия на Филиппинах пока не прокомментировали эту ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявили более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми.

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