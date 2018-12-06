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В Коломне юный боксер впал в кому после спарринга

Происшествия

Спортсмену сделали операцию, его состояние тяжелое

Коломна, Московская область, 6 декабря 2018, 14:28 — REGNUM  В подмосковной Коломне во время тренировки по боксу юноша пропустил удар в челюсть и потерял сознание. Он находится в реанимации, передает 6 декабря РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 5 декабря во время спарринга между спортсменами. Противник ударил 17-летнего боксера в голову, но тот продолжил поединок. Через несколько минут парню стало плохо, и тренер остановил бой.

Юноше вызвали скорую. Врачи диагностировали у него мозговую кому. Спортсмену сделали операцию, его состояние тяжелое.

Отмечается, что тренировка проходила с соблюдением правил. Юноши боролись в защитной экипировке и не применяли запрещенных приемов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Рязани студент колледжа впал в кому после того, как получил травму на тренировке по боксу. Юноша пришел в себя через несколько дней. В инциденте разбираются правоохранители.

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