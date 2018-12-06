Четверг, 6 Декабря 2018 года
14:48:17 МСК

Глава города в Омской области подозревается в незаконном обороте оружия

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Глава города в Омской области подозревается в незаконном обороте оружия
А.В. Сиденко © ИА Красная Весна
Патроны

Называевск, Омская область, 6 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении главы города Называевска Виктора Лупиноса. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 декабря, в областном следственном управлении СКР, он подозревается в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По предварительным данным ведомства, в 2008 году Лупинос приобрёл и хранил в своём доме в Называевске однозарядную винтовку калибра 5,6 мм модели «ТОЗ-8М» и не менее 108 патронов различного калибра. При этом винтовка не была зарегистрирована в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия.

30 октября 2018 года оружие и боеприпасы изъяли. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.

Напомним, согласно информации с сайта областного правительства, Виктор Лупинос был избран главой города Называевска в марте 2010 года. В ноябре 2015 года переизбран на второй срок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить