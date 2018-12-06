В Турции изъяли крупнейшую в истории партию героина

Анкара, , 14:27 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил об изъятии крупнейшей партии героина в истории государства, сообщает 6 декабря Anadolu.

Правоохранительный органы изъяли 1 тыс. 270 кг запрещенного вещества. Спецоперация прошла в провинции Эрзинджан. Силовики остановили грузовик на контрольно-пропускном пункте, где и произошла конфискация.

Напомним, по данным правоохранительных органов Турции за 2018 год у преступников было изъято свыше 17 тонн героина, по подозрению в торговле и распространении наркотиков арестованы свыше 1 тыс. 500 человек.

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