Четверг, 6 Декабря 2018 года
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В Херсоне хулиганы сожгли три автомобиля

Происшествия

И повредили еще один

Херсон, Украина, 6 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Неизвестные подожгли три автомобиля на автостоянке в Херсоне в ночь на 6 декабря, заявила специалист пресс-службы главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Галина Лысенко, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, хулиганы напали на автостоянку возле одного из магазинов. Преступники подожгли автомобили, бросая в них взрывоопасные предметы через забор. Пожарных вызвал охранник, спасатели оперативно смогли потушить огонь.

К сожалению, личностей хулиганов не рассмотрел, так как забор слишком высокий. Отмечается, что, помимо трех сгоревших автомобилей, еще у одного было разбито заднее стекло.

Напомним, в ночь на 5 декабря в Херсоне произошел еще один подобный инцидент: неизвестные подожгли автомобиль Mercedes во дворе дома.

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