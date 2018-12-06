В Крыму задержали адвоката экстремистской организации

Симферополь, , 13:57 — REGNUM Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма задержали адвоката членов «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Эмиля Курбединова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Юрист подозревается в распространении и публичном демонстрировании символики экстремистских организаций», — сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ряде городов Крыма было задержано около 50 участников несогласованных одиночных пикетов, которые протестовали против действий властей в отношении крымских татар, задержанных накануне ФСБ в связи с деятельностью ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спустя несколько дней пикетирующие вышли на улицы с плакатами «Мой народ — не террористы» и «Крымские татары — не экстремисты».

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