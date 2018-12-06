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Дело воронежского правозащитника, вымогавшего взятку, передано в суд

Происшествия

Экс-зампредседателя региональной общественной наблюдательной комиссии сознался и раскаялся

Воронеж, 6 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии по Воронежской области передано в Левобережный районный суд 4 декабря.

Напомним, заместитель председателя областной НКО был задержан в августе этого года. По версии следствия, он предложил родных осужденного за убийство, разбой и оборот оружия заплатить ему 600 тыс. рублей, взамен пообещав, что осужденного отпустят по состоянию здоровья. В результате он сам стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Задержали правозащитника при получении части суммы в 50 тыс. рублей. В настоящее время обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По информации «Вести-Воронеж», зампредседателя ОНК Сергей Долматов уже имеет судимость, получил ее еще в 1990-х годах. После выхода на волю стал заниматься проблемами заключенных. Является пастором лютеранской церкви святой Марии Магдалины в Воронеже. После возбуждения дела против Долматова он вышел из состава руководства ОНК, а его непосредственный начальник, председатель ОНК Анатолий Малахов заявлял, что дело в отношении Долматова якобы спланировано.

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