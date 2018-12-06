Глава иркутского посёлка отправил своего зама работать кочегаром

Иркутск, , 13:40 — REGNUM С наступлением сорокаградусных морозов у главы поселка Юрты (Иркутская область) не осталось иного выхода, кроме как отправить работать кочегарами своего заместителя и директора компании, эксплуатирующей местный теплоисточник. Об этом со ссылкой на главу поселения Анатолия Горячева сообщает ТАСС.

«Серьезные люди, которые отработали на котельной по 15−20 лет, ушли на пенсию, молодежь особо не хочет работать. Приходится самим кое-кого заменять, две ночи директор [эксплуатирующей организации] работал по моему поручению», — пояснил глава.

По его словам, в ночную смену 4 декабря на теплоисточнике также отработал заместитель главы поселка Петр Подобед.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномальные морозы не спешат покидать регион. 7−8 декабря 2018 года по области ожидается аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха держится на 7−13 ºС ниже климатической нормы.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура ночью составит −28… −33 °С (при прояснении — −38… −43 °С), а днем столбик термометра покажет до — 24 °C.