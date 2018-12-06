В Киевской области в воинской части произошло массовое отравление срочников

Киев, , 13:47 — REGNUM В Киевской области отравились 20 военнослужащих срочной службы, сообщает 6 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел 4 декабря в воинской части в городе Васильков. В медицинский пункт обратились 12 военнослужащих с жалобами на боль в желудке, позже число пострадавших увеличилось до 20 человек. На месте работают санитары, они уже взяли пробы воды и пищи в воинской части.

Напомним, это далеко не первый случай отравления на Украине. Так, в июне произошло массовое отравление в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, тогда отравились более 150 человек.