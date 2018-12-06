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В Армении ведутся поиски попавшего под лавину военнослужащего

Происшествия

«Военнослужащие попали под лавину, мы уже обнаружили троих из них, поиски ещё одного продолжаются», — сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении

В Армении ведутся поиски попавшего под лавину военнослужащего

Горис, Армения, 6 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  Снежная лавина 5 декабря накрыла группу армянских военнослужащих в Сисиане. Об этом армянским СМИ сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, на данный момент продолжаются поиски одного из них.

«Военнослужащие попали под лавину, мы уже обнаружили троих из них, поиски ещё одного продолжаются», — сказал Ованнисян.

Он отметил, что состояние здоровья обнаруженных военнослужащих оценивается как нормальное.

За текущую неделю — это в второй инцидент в ВС Армении. 4 декабря во время учебного полёта потерпел крушение самолет СУ-25 ВВС Армении. Оба пилота погибли. В настоящее время ведётся следствие.

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Оползни, лавины, сели
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