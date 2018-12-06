На Центральном рынке Воронежа ликвидировали «террористов»

Воронеж, , 12:41 — REGNUM Командно-штабное учение по пресечению террористического акта в здании Центрального рынка Воронежа провели силовые структуры региона 5 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону. В учениях были задействованы сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20 Армии, ФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО, а также органов исполнительной власти Воронежской области, администрации Воронежа, руководство рынка.

Согласно легенде учений, вооруженные люди протаранили на микроавтобусе вход в здание АО «Центральный рынок», открыли стрельбу, захватили находившихся там людей, заблокировали входы и выходы.

Для того, чтобы обезвредить «террористов», руководитель оперативного штаба в Воронежской области — начальник регионального УФСБ России привел в боевую готовность группировку сил и средств оперативного штаба в Воронежской области. На экстренном заседании штаба было принято решение об условном проведении контртеррористической операции по обезвреживанию «террористов» и освобождению заложников.

В рамках учений силовики отрабатывали различные сценарии развития событий, вели переговоры с условными террористами, проводили операцию по освобождению заложников и нейтрализации преступников.

Отметим, что здание Центрального рынка Воронежа находится в самом центре города, в непосредственной близости от зданий правительства области и администрации города.