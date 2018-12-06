Отказалась сесть – попала в больницу: дело о наезде на школьницу в Чувашии

Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело по факту наезда на 14-летнюю школьницу, которая отказалась сесть в автомобиль к 49-летнему сельчанину. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он находится под стражей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Наезд произошёл 24 сентября 2018 года в Вурнарском районе на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы. Следствие считает, что в тот день злоумышленник был пьян и из личных неприязненных отношений к 14-летней девочке намеренно преследовал ее на автомобиле «Lada X-Ray», съехав в кювет и совершив на неё наезд. По данным материалам дела, причиной стал отказ пострадавшей проехать с ним на автомобиле.

«В результате она получила переломы позвоночника, руки и ноги, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Потерпевшая была госпитализирована, ей по-прежнему оказывается медицинская помощь», — сказал Олег Дмитриев.

Обвиняемый заключён под стражу. Наложен арест на автомобиль.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Его причастность подтверждается показаниями свидетелей, результатами медицинских и автотехнических судебных экспертиз. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, злоумышленник привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что он лишен водительских прав на 1,5 года и оштрафован на 30 тыс. рублей. Оснований для признания злоумышленника невменяемым не установлено.

Отметим, что сегодня, 6 декабря, прокуратура распространила сообщение об итогах проверки спортшколы в Новочебоксарске, в бассейне которого погиб девятилетний школьник. Надзорным ведомством установлено, что дежурный медперсонал во время работы бассейна отсутствовал, медицинское наблюдение за безопасностью тренировок не велось, отсутствовал инструктор по плаванию и приспособления для спасения. В адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений закона. Директор спортшколы оштрафован на 20 тыс. рублей.

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