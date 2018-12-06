Четверг, 6 Декабря 2018 года
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На Урале отравились воспитанники детского сада «Радость»

Происшествия

Начаты проверки

Нижний Тагил, Свердловская область, 6 декабря 2018, 12:22 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле несколько воспитанников детского сада № 7 «Радость» обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Этот диагноз пока предварительный, уточнили в надзорном ведомстве. С 6 декабря работа учреждения приостановлена. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, добавили в ведомстве.

По информации областного управления СКР, с 3 декабря всего к медикам обратились 15 детей. Начата доследственная проверка.

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