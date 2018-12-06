Владимирский заключенный откусил себе язык – УФСИН

Владимир, , 12:05 — REGNUM Заключенный Тюрьмы №2 УФСИН России по Владимирской области, известной, как Владимирский централ, сам откусил себе язык. Это, как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, осужденный лично подтвердил председателю местной Общественной наблюдательной комиссии Вячеславу Куликову. Ранее СМИ распространили информацию, что мужчине отрезали язык и выбили зубы.

После публикаций в СМИ исправительную колонию №3, где сейчас содержится заключенный, посетили представители Общественной наблюдателей комиссии. По данным правозащитников, в личном общении пострадавший признался, что сам откусил себе часть языка и не имеет претензий к сотрудникам УФСИН.

«После беседы с осужденным члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в Тюрьме-2, где также проверили материалы, касающиеся акта членовредительства осужденного. Фактов, указывающих на применение насилия к осужденному со стороны сотрудников учреждения, не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о пытках в тюрьме №2. Ранее заключенные Владимирского централа держали голодовку, требуя встречи с представителями Генпрокуратуры.

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