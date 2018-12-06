На Украине попытались вывезти контрабандой запчасти для Ил-76

Киев, , 11:59 — REGNUM Группа украинских граждан пыталась вывезти комплектующие для самолета Ил-76 из страны, сообщает 6 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, попытка провезти контрабанду была пресечена службой безопасности Украины (СБУ). Преступная схема была детально проработана: преступники планировали использовать самолет Ил-76, который ремонтировался на одном из украинских авиаремонтных заводов.

Самолет после ремонта должен был отправиться в одну из африканских стран, которая и заказала его ремонт на Украине. Воспользовавшись случаем, преступники погрузили на самолет контрабандные детали на сумму более $100 тыс. Однако при тщательном осмотре таможенники нашли спрятанные комплектующие.

Напомним, ранее Украина усилила охрану на границу с Румынией из-за высокого потока контрабанды табачных изделий.