Четверг, 6 Декабря 2018 года
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В Тамбове завершились поиски пропавшей 13-летней школьницы

Происшествия

Девушку нашли за 30 км от дома

Тамбов, 6 декабря 2018, 11:45 — REGNUM  В Тамбовской области завершились поиски пропавшей 13-летней школьницы из города Рассказово. Как сообщили 6 декабря в региональном СУ СК РФ, девочка нашлась живой и невредимой.

Школьница ушла из дома после обеда 4 декабря. Сразу после того, как родители обратились в правоохранительные органы, волонтеры и следователи начали поиски. В итоге подростка обнаружили под Тамбовом.

«В течение суток найдена в селе Стрельцы Тамбовского района живой и невредимой», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в поисках приняли участие активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы студенческого оперативного отряда охраны правопорядка «Держава».

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Исчезновения и поиски людей
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