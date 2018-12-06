В иркутском селе при странных обстоятельствах погиб ребёнок

село Верхний Кукут, Иркутская область, , 11:44 — REGNUM В селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области, где накануне сгорела школа, сегодня утром, 6 декабря, обнаружено тело шестилетнего мальчика без видимых телесных повреждений. По данным регионального СУ СК РФ, в ходе предварительной проверки выяснилось, что, когда в учебном заведении начался пожар, родители мальчика ушли из дома, оставив его со старшей сестрой за запертыми дверьми.

Каким образом ребёнок ушёл и почему его тело впоследствии было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки, поможет установить судебно-медицинская экспертиза. Известно, что семья на учете в ПДН не состояла и характеризуется положительно.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, пожар в здании школы в селе Верхний Кукут случился в районе 5:00 местного времени 5 декабря. К борьбе с огнём были привлечены пожарные расчёты Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона и добровольные пожарные Харатского муниципального образования.

В 5:40 открытое горение было ликвидировано на площади 128 квадратных метров. Причины и обстоятельства ЧП выясняют дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.