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В Приморье у браконьера изъято 50 кг трепанга

Происшествия

55-летний мужчина варил, сушил и фасовал трепанга в частном доме

Владивосток, 6 декабря 2018, 11:44 — REGNUM  Нелегальный цех по переработке дальневосточного трепанга оборудовал в частном домовладении житель приморского поселка Славянка. У браконьера изъяты водные биоресурсы на 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

55-летний мужчина варил, сушил и фасовал трепанга, а также делал настойки на меду. Готовая «продукция» была найдена в морозильных камерах в количестве 78 литровых банок. Сушеный «морской огурец» весом 50 кг был спрятан среди мешков с кормом для домашнего скота.

Хозяин также признался в наличии у него незарегистрированного гладкоствольного ружья. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье пресекли контрабанду около 5 кг мускусной железы кабарги. По подозрению в совершении преступления задержали 58-летнего местного жителя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье пресечена контрабанда почти 5 кг желёз кабарги

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Браконьерство
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