Мальчик с ножом в Жулебино «угрозы не представляет» — Собянин

Москва, , 11:40 — REGNUM Мальчик, пришедший в московскую школу с ножом, «угрозы не представляет», сообщил 6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция», — написал он.

Ранее в соцсетях сообщили об эвакуации в школе 1359 в Жулебино. Согласно записи, ученик пришёл в учебное заведение с ножом и пытался нанести вред учителям.

«Парень пришел в школу в 8:15, охрана и дежурный администратор увидели у него торчащий из-под одежды клинок. Его пропустили в раздевалку, закрыли дверь и изолировали от других детей», — рассказали в соцсети.

По словам очевидцев, на месте работают полиция, ФСБ и детский психолог.