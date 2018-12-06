В Ростовской области на дне реки Дон найден схрон снарядов времён войны

Багаевский район, Ростовская область, , 11:40 — REGNUM В Багаевском районе Ростовской области обнаружен схрон боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Тайник был обнаружен в районе Манычского сельского поселения в ходе исследования дна реки Дон (необходимого при строительстве Багаевского гидроузла). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 6 декабря.

Неподалёку от хутора Арпачин более 70 лет хранились семь минометных мин, три артиллерийских снаряда, более 2,7 тыс. патронов и взрыватель для артиллерийского снаряда.

«Место обнаружения взрывоопасных предметов взято под охрану ОМВД по Багаевскому району. Подана заявка на разминирование», — уточнили в ведомстве.

По информации департамента, с начала 2018 года на Дону обезврежено 553 взрывоопасных предмета. За аналогичный период 2017 года было обнаружено и обезврежено 1 тыс. 267 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донское правительство проинформировало о том, что с начала текущего года в Ростовской области обезврежено около 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны. Поисковики продолжают находить мины, снаряды, пушки и авиабомбы. Наибольшее количество боеприпасов находят на территории Аксайского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов.

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