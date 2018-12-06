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Четыре человека погибли при атаке на полицейский участок в Иране

Происшествия

Еще как минимум четыре человека получили ранения

Чабахан, Иран, 6 декабря 2018, 11:31 — REGNUM  В результате атаки на полицейский участок на юго-востоке Ирана погибли четыре человека, сообщает 6 декабря Tasnim.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Чабахан, где взорвался заминированный автомобиль. В результате атаки еще как минимум четыре человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее теракт произошел в иранском городе Ахваз во время военного парада. Погибли по меньшей мере 20 человек, еще около 60 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», финансируемая Саудовской Аравией.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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