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За махинации с землёй «курганской Рублёвки» осуждена глава сельсовета

Происшествия

Женщина получила условный срок за «раздачу» земли знакомым и родственникам

с. Кетово, Курганская область, 6 декабря 2018, 11:34 — REGNUM  В Курганской области осуждена бывшая глава администрации Колесниковского сельсовета Кетовского района. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорена к условному лишению свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в период с 25 июня 2014 по 20 февраля 2015 года, будучи главой Колесниковского сельсовета, женщина сфальсифицировала решение местной думы, на основании которого она изменила целевое назначение земельного участка с рекреационного на сельскохозяйственное. Затем разделила земельный участок на три, два из которых были отчуждены жителю села.

Кроме того, с её помощью получили без торгов земельные участки её родственники и знакомый. Ценность земли в Кетовском районе заключается в непосредственной близости к столице Курганской области. Этот район называют «курганской Рублёвкой», ибо там расположены и строятся коттеджи высокопоставленных лиц Зауралья.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Очень странные дела «курганской Рублёвки»

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