На юге Ирана совершен теракт: три человека погибли

Чабахан, Иран, , 11:17 — REGNUM Три человека погибли в результате террористической атаки на полицейский пост на юге Ирана, передает немецкий канал N-TV 6 декабря со ссылкой на иранское телевидение.

Нападение произошло в городе Чабахан. Для атаки был использован заминированный автомобиль. Помимо трех погибших сообщается о нескольких раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, последний крупный теракт на территории Ирана был совершен 22 сентября в городе Ахвазе. Тогда во время парада злоумышленники открыли стрельбу по людям, погибли 29 человек, более 60 получили ранения.

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