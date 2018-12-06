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На юге Ирана совершен теракт: три человека погибли

Происшествия

Возле полицейского поста взорван заминированный автомобиль

Чабахан, Иран, 6 декабря 2018, 11:17 — REGNUM  Три человека погибли в результате террористической атаки на полицейский пост на юге Ирана, передает немецкий канал N-TV 6 декабря со ссылкой на иранское телевидение.

Нападение произошло в городе Чабахан. Для атаки был использован заминированный автомобиль. Помимо трех погибших сообщается о нескольких раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, последний крупный теракт на территории Ирана был совершен 22 сентября в городе Ахвазе. Тогда во время парада злоумышленники открыли стрельбу по людям, погибли 29 человек, более 60 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран разобрался с организатором теракта в Ахвазе

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