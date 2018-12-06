В Волгограде в торговом зале магазина скончался 14-летний школьник

Волгоград, , 11:03 — REGNUM По факту гибели 14-летнего школьника в Волгограде организована процессуальная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Волгоградской области.

Трагедия произошла во вторник, 4 декабря, в торговом зале одного из сетевых магазинов.

«Мальчик скончался (в торговом зале магазина), — говорится в сообщении. — Причиной его смерти скорее всего стало сильное отравление токсическим веществом».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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