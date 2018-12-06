На Кубани в районе Сочи обрушился временный мост

Сочи, Краснодарский край, , 10:58 — REGNUM Временный мост обрушился в Краснодарском крае из-за сильных осадков утром 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мост через реку Чахцуцыр обрушился на четвертом километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка. О пострадавших не сообщается.

Движение в данном направлении сотрудниками полиции перекрыто, при том что альтернативной дороги здесь нет. Пока сотрудники полиции лишь рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанном направление до устранения последствий обрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Чахцуцыр обрушился на четвертом километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка был разрушен в середине ноября, из-за сильных дождей. Тогда проблему решили временным мостом, который продержался менее месяца.

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