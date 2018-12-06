Ростовские аптеки продолжают торговать кодеиносодержащими препаратами

Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области выявлены аптечные учреждения, в которых без рецептов продавались кодеиносодержащие препараты. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Несмотря на то, что запрет на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов в регионе вступил в силу в 2011 году, фармацевты нарушают закон.

В донской полиции заявили, что с начала текущего года в аптеках региона проведено 318 проверок, в ходе которых выявлено 252 нарушения законодательства об обращении лекарственных средств. Три ростовских аптечных организации и одна, расположенная в Волгодонске, были закрыты.

«Необходимо проанализовать соответствующее региональное законодательство, принять исчерпывающие меры по его реализации. Если потребуется, усилить ответственность за безрецептурную продажу кодеиносодержащих препаратов в аптеках, вплоть до приостановки и запрета деятельности», — потребовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Стоит отметить, что искоренить свободную продажу кодеиносодержащих препаратов на Дону власти попытались с помощью закона в 2011 году. Пока аптечные сети наказывают путём наложения штрафа.

В 2018 году депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили ужесточить ответственность за свободную продажу лекарств, подлежащих отпуску по рецепту.